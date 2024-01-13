Под Оренбургом в аварии погибли двое взрослых и 15-летняя девочка
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной».
Двое взрослых и подросток погибли в ДТП в Оренбургской области. Об этом
Авария произошла на 59-м километре автодороги Оренбург — Илек. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной».
В результате водитель и 15-летняя девочка-пассажир «Лады» от полученных травм скончались на месте.
Трех пассажиров «Лады» и одного человека из Mitsubishi доставили в больницу.
Выясняются обстоятельства и причины ДТП.