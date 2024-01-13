Найденный в Александро-Невском районе предмет может быть фрагментом ракеты «Кинжал»

По данным телеграм-канала «Русское оружие», речь идет о защитном аэродинамическом колпаке соплового блока двухрежимного двухимпульсного разгонно-маршевого РДТТ аэробаллистической ракеты Х-47М2 (9-С-7760) «Кинжал», запущенной по одному из объектов ВСУ.

В субботу, 13 января, в поле Александро-Невского района обнаружили сегмент ракеты. По данным телеграм-канала «Русское оружие», речь идет о защитном аэродинамическом колпаке соплового блока двухрежимного двухимпульсного разгонно-маршевого РДТТ аэробаллистической ракеты Х-47М2 (9-С-7760) «Кинжал», запущенной по одному из объектов ВСУ.

«Колпак был сброшен посредством пиропатронов перед запуском разгонного газогенератора ракеты и со скоростью 500-370 км/ч „лег“ в полевой зоне близ одного из населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это вполне рядовой этап запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Напомним, ранее появилось видео транспортировки на «Ниве» фрагмента неизвестного предмета, похожего на ракету.