На Ставрополье опрокинулся автобус с пассажирами

ДТП случилось на автодороге Новоалександровск — Кропоткин, 63-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и съехал на обочину.

В пятницу вечером, 12 января, в Ставропольском крае перевернулся автобус с пассажирами. В нем находились работники предприятия, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП случилось на автодороге Новоалександровск — Кропоткин, 63-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и съехал на обочину. Автобус перевернулся.

В момент ДТП там находились пять пассажиров. Пострадала 49-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Проводится проверка.