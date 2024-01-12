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Зеленский заявил, что украинские пенсионеры могут умереть без финансирования Запада
По словам политика, украинское правительство «много чего покупает за деньги страны», однако, если нет финансирования извне, то Киев не сможет дать пенсию пенсионерам.

Зеленский заявил, что украинские пенсионеры могут умереть без финансирования Запада. Об этом пишет RT.

По словам политика, украинское правительство «много чего покупает за деньги страны», однако, если нет финансирования извне, то Киев не сможет дать пенсию пенсионерам.

«Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что США прекратили поставки оружия и военной техники Украине.