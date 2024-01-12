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За 2023 год вертолет санавиации совершил 73 вылета по Рязанской области
В учреждения здравоохранения региона доставили 74 пациента, среди них — 29 детей (из них четверо в возрасте до одного года).

За 2023 год вертолет санавиации совершил 73 вылета по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В учреждения здравоохранения региона доставили 74 пациента, среди них — 29 детей (из них четверо в возрасте до одного года).

Больше всего вылетов сделали в Скопинский, Шацкий и Касимовский районы. Вертолет доставлял пациентов в Областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой, в Областную клиническую больницу, Больницу скорой медицинской помощи, Городскую клиническую больницу № 11, Областную клиническую больницу имени Семашко.

Служба санитарной авиации работает в Рязанской области благодаря национальному проекту «Здравоохранение» с 2020 года.