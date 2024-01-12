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Юлия Швакова рассказала о достижениях и ключевых проектах Рязанской области на выставке «Россия» на ВДНХ

Юлия Швакова рассказала о достижениях и ключевых проектах Рязанской области на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

"Международная выставка-форум «Россия» в Москве — это уникальная возможность для регионов продемонстрировать свои достижения и ключевые проекты. Сегодня здесь проходит День Рязанской области, включающий ярмарки, презентацию региональных брендов, деловую программу", — написала Швакова.

На «круглом столе», посвященном перспективам Аэрокосмической долины, зампред рязанского правительства рассказала об инновационной экосистеме, которая создается в регионе. Эту систему формируют университеты, НИИ, инновационные предприятия, акселераторы, региональный центр инжиниринга и центр поддержки технологий и инноваций при АНО «Агентство развития бизнеса», центр трансфера технологий при РязГМУ, объекты инновационной инфраструктуры, а также инвесторы, вкладывающиеся в высокотехнологичные отрасли.

Швакова отметила, что Рязанская область входит в пятерку лидеров Центрального федерального округа по количеству поданных заявок на изобретения и полезные модели.

«За год участниками флагманского проекта инновационной инфраструктуры — Аэрокосмической долины — стали 50 компаний, а ее партнерами 40 организаций, в том числе из других регионов. Приступили к ремонту первого здания площадью более 7 тыс. кв. м, где, как планируется, уже в конце этого года разместятся участники проекта. С опорой на Аэрокосмическую долину на территории областного аэродрома „Протасово“ продолжаем создавать крупный научно-производственный центр по беспилотной авиации со специализацией на подготовке к сертификации беспилотных авиасистем, электродвигателях и сервоприводах для беспилотников, технологии контроля неба», — написала политик.

Швакова также отметила совместную работу со структурами Роскосмоса — проект создания Центра компетенций по использованию результатов космической деятельности. По ее словам, Рязанская область должна стать пилотным регионом по этому направлению.

«В числе основных векторов нашей работы — максимальное привлечение федеральных мер господдержки сферы инноваций, расширение сотрудничества с профильными институтами развития, в том числе с фондом „Иннопрактика“, а также подготовка кадров для инновационных отраслей, в том числе сферы», — заключили зампред правительства.