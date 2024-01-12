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Великобритания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Документ подписали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

"Великобритания и Украина решили углубить сотрудничество и партнерство, основанное на общих интересах для защиты международного права, порядка, мира и фундаментальных прав и свобод человека", — указано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

В соглашении речь шла о трех основных сферах: предоставлении Украине «всеобъемлющей помощи», «предотвращении и активное сдерживании» любой формы эскалации военных действий, а также оказании поддержки Киеву для «будущей интеграции в евроатлантические институты».

В соглашении также указано, что Лондон в случае участия Украины в оборонительных боевых действиях против России после завершения нынешнего конфликта должен будет в течение суток провести с Киевом консультации для «определения действий, необходимых для сдерживания», и Лондон «предоставит Украине быструю и существенную помощь в сфере безопасности». В документе отмечается, что стороны оставляют за собой право «изменять эти положения», чтобы, в частности, «обеспечить самый эффективный коллективный ответ на любую вооруженную атаку в будущем».

В подписанном документе также говорится, что Великобритания «будет вносить значительный вклад» в развитие ВМС Украины.