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«Ведомости»: в систему ОМС включили консультацию психолога
Ей смогут воспользоваться граждане, которые состоят на диспансерном учете, беременные женщины и ветераны.

В России в 2024 году программа обязательного медицинского страхования будет включать консультации психологов. Ими смогут воспользоваться граждане, которые состоят на диспансерном учете, беременные женщины и ветераны. Об этом говорится в программе правительства по госгарантиям бесплатного оказания медицинской помощи на период 2024—2026 годов, пишут «Ведомости».

Кроме того, по приказу Минздрава, диспансерное наблюдение установят за пациентами при выявлении у них ВИЧ, хронических вирусных гепатитов В и С, сердечной недостаточности, болезни Крона, новообразований и других заболеваний.