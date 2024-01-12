В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады»

В Ульяновской области произошла смертельная авария. Об этом сообщило издание Mosaica.ru.

Авария произошла днем в четверг, 11 января, в Николаевском районе, на 813,9 километре трассы М5 «Урал».

По предварительной информации, 41-летний водитель Lada Largus не учел скорость движения, а также дорожные и метеорологические условия. Он не справился с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на «встречку».

В итоге легковушка врезалась в грузовик Mercedes Benz Actros 1848 в составе полуприцепа, за рулем которого находился 37-летний мужчина. После автомобиль врезался в дорожное металлическое ограждение.

В результате аварии водитель Lada погиб на месте. Отмечается, что кровь водителей автомобилей взяли для проведения анализов.