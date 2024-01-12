В Томске учитель физкультуры домогался пятиклассника

Учитель физкультуры задержан по подозрению в домогательствах по отношению к пятикласснику в Томске. Родители заявили, что педагог гимназии полтора месяца трогал ребенка за интимные места. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, 11-летний мальчик рассказал маме, что его физрук с начала ноября по конец декабря совершал с ним странные действия. Ребенок сначала молчал, ему было стыдно признаться во все родителям, но потом не выдержал. Семья обратилась в полицию.

56-летнего учителя задержали, возбуждено уголовное дело.

В 1998 году педагог был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.