В Ставропольском крае школьник умер после курения вейпа

Тело ученика восьмого класса обнаружили на земляном полу в нежилой хозяйственной постройке хутора Саратовский Ставропольского края. Рядом с трупом нашли рюкзак с тетрадями и вейп, сообщил источник РЕН.ТВ.

Предварительной причиной смерти школьника называется отравление неустановленным веществом и переохлаждение. Тело отправлено на экспертизы.

Известно, что подросток не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и проживал в полной семье.

Помимо рюкзака с тетрадями и вейпа, также обнаружен мобильный телефон ребенка.

Правоохранители уже опросили членов семьи школьника, соседей и его одноклассников. Все детали происшествия устанавливаются.