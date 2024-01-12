В Скопине на ремонт дорог выделили 178,3 миллиона рублей

Начало работ запланировали на 1 апреля 2024 года, но хорошей погоде подрядчик может приступить раньше.

В Рязанской области объявлен тендер на ремонт дорог в Скопине за 178,3 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Начальная цена контракта — 178 миллионов 341 тысяча 510 рублей.

В документах указано, что общая протяженность ремонтируемых участков составляет 5 757 километров. Работы планируют провести на участках улиц: Пушкина, Карла Маркса, Максима Горького, Рязанской, Афиногенова, Чеховском проезде.

Начало работ запланировали на 1 апреля 2024 года, но хорошей погоде подрядчик может приступить раньше.

Срок окончания — 10 октября 2024 года.