В Сараевском районе женщину отправили в колонию за неуплату алиментов

Ее долг по алиментам составил 867 тысяч 498 рублей

В Сараевском районе женщину отправили в колонию за неуплату алиментов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

За неуплату без уважительных причин алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка Сараевского района приговорили к реальному сроку.

По данным издания, 39-летнюю жительницу села Кривское лишили родительских прав на свою 11-летнюю дочь. Она должна была платить за ее содержание, но не делала этого. Долг по алиментам составил 867 тысяч 498 рублей.

Суд назначил ей один год и шесть месяцев колонии общего режима.