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В Рязанской области в 2023 году вступили в брак более 6,5 тысяч пар
Самому опытному жениху в регионе в прошлом году было 97 лет, невесте — 81 год.

В Рязанской области в 2023 году вступила в брак 6601 пара. Это меньше, чем в 2022-м. Об этом написала на своей странице «ВКонтакте» начальник управления ЗАГС Елена Сорокина.

Больше всего свадеб играли в июне-сентябре, меньше — в январе.

Самому опытному жениху в Рязанской области в прошлом году было 97 лет, невесте — 81 год.

В среднем в брак в 2023-м вступали мужчины в 34 года, женщины в 31 год.