В Рязанской области проведут массовые рейды

Мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

В пятницу, 12 января, и в выходные дни в Рязанской области полицейские проведут массовые рейды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.