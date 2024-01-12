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В Рязанской области осудят бизнесмена и педагога, избивших подростка за замечание не мочиться при людях
Судить мужчин будут по статье УК РФ 162 часть 1 («Разбой»). По этой статье наказывают принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В Пронске осудят бизнесмена Михаила Калабухова и педагога Евгения Виштака, избивших подростка за замечание не мочиться при людях. Об этом РЗН. Инфо рассказал собственный источник.

Судить мужчин будут по статье УК РФ 162 часть 1 («Разбой»). По этой статье наказывают принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел летом 2022 года. Мальчик проводил летние каникулы в Пронске. В один из вечеров из салона проезжающей машины вышел мужчина и начал мочиться на асфальт прямо на глазах у детей. Подросток сделал мужчине замечание, после чего его избили. Тогда на мужчин завели уголовные дела по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Весной 2023 года редакция РЗН. Инфо разбиралась в ситуации вместе с родителями подростка.