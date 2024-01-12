В Рязанской области 13 января похолодает до -29 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -29, -24 градусов, днем до -23, -18 градусов.
В Рязанской области 13 января похолодает до -29 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 13 января, будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -29, -24 градусов, днем до -23, -18 градусов.