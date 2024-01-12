В Рязани задержали мужчину со свертком наркотика

Инцидент произошел на улице Качевской.

В Рязани задержали мужчину со свертком наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Качевской. Полицейские заметили подозрительных мужчину и женщину. Пара осматривала местность — как будто что-то искала. Их остановили для проверки. Во время разговора полицейские заподозрили мужчину в причастности к незаконному обороту наркотиков.

При досмотре у 36-летнего жителя Ухолова нашли полимерный пакетик с производным N-метилэфедрона массой 0,47 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.