В Рязани скончалась экс-руководитель городского отдела культуры Анна Позднякова

Более 20 лет она занималась культурой города.

Скончалась бывший руководитель из городского отдела культуры Анна Позднякова. Об этом пишет Telegram-канал « Новая газета-Рязань ».

С 1982 по 1993 Позднякова была заведующей отделом культуры Рязанского Горисполкома. В 1993 году ее назначили заместителем начальника управления культуры горадминистрации.

За значительный личный вклад в развитие Рязани Анну Позднякову наградили медалью Надежды Чумаковой.

Фото: «Новая газета-Рязань»