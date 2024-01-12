В Рязани на улице Свободы закончили ремонт тепловых сетей

Ранее при обходе обнаружили повреждения. Ремонт начался в пятницу, 12 января, с 8:00 и закончился в 17:30.

В Рязани на улице Свободы закончили ремонт тепловых сетей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что повреждение обнаружили при обходе теплосетей. Ремонт начался 12 января с 8:00. На время работ в 15 многоквартирных домах отключили отопление и горячую воду.

По данным мэрии, повреждение устранили в 17:30. В 18:00 завершено заполнение системы. В домах включили отопление и горячую воду. «В данный момент РМПТС совместно с управляющими компаниями отрабатывает вопросы восстановления температурного режима в квартирах», — сообщили в ведомстве.