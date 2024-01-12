В российских вузах подорожает обучение с сентября 2024 года

Увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение, а также рост цен на услуги ЖКХ и электроэнергию станут причинами повышения.

Получение высшего образования на платной основе в России может подорожать на 10-12% в новом учебном году. Об этом сообщил ректор российского нового университета Владимир Зернов газете «Известия».

Он отметил, что увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение, а также рост цен на услуги ЖКХ и электроэнергию станут причинами повышения стоимости обучения.

Кроме того, вузам придется компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.

Представители государственных и коммерческих учебных заведений также подтверждают, что стоимость обучения в следующем году вырастет, так как затраты на реализацию образовательных программ увеличиваются.