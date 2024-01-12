В Подмосковье при пожаре погиб музыкант Sir-J

Экспертиза подтвердила, что останки, найденные после пожара в загородном доме, принадлежат Сергею Булавинцеву.

Экспертиза подтвердила, что останки, найденные после пожара в загородном доме в Расторгуево, принадлежат Сергею Булавинцеву. Об этом пишет SHOT.

29 декабря, «рэп-ветеран» вернулся с концерта в Калининграде на дачу в Расторгуево, после чего не выходил оттуда. Этой же ночью в доме произошел пожар. Сначала был сделан вывод, что жертв в результате нет.

Близкие артиста начали бить тревогу, так как не было ни одной зацепки, куда он мог пропасть. Булавинцев обещал увидеться с детьми на Новый год, но связь с ним оборвалась.

10 января при повторном осмотре волонтеры и следователи все же обнаружили останки. Судмедэксперты пришли к выводу, что Sir-J погиб при пожаре.

Sir-J — один из старейших битмейкеров России, был известен в 90-х как участник рэп-групп Bust A. S! и D.O.B., продюсировал «Многоточие», в узких кругах его называют «рэп-ветераном».