В Подмосковье на заброшенной даче Сталина нашли трупы двух мужчин

В Подмосковье на заброшенной даче Сталина нашли трупы двух мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

12 января на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах нашли два трупа. Предварительно, это бывший охранник участка и его приятель. Причина смерти пока неизвестна.

В сентябре 2023 года усадьбу, где бывший глава СССР жил в 1930-х годах, продали за 403,5 млн рублей. Покупателем стала краснодарская компания «Консалтинг и право».