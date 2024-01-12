В Подмосковье 14-летняя девочка покончила с собой

В Подмосковье 14-летняя девочка покончила с собой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Подольске на улице Большой Зеленовской в четверг, 11 января.

14-летняя девочка и 13-летний мальчик сидели на балконе, выпивали. В какой-то момент они решили покончить с собой. В результате девочка погибла, а мальчик передумал в последний момент.

На месте, где сидели подростки, следователи нашли пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона. По информации Telegram-канала, возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ.