В Пензенской области минивен столкнулся с грузовиком, погибли четыре человека

В Пензенской области минивен столкнулся с грузовиком, погибли четыре человека. Об этом сообщило областное управление ГИБДД в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

ДТП произошло в Городищенском районе на 1-м километре автодороги Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино.

После удара автомобиль Lada Largus съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель и пассажиры отечественного авто женщина 1975 года рождения, девушки 1997 и 2005 годов рождения от полученных повреждений скончались на месте.