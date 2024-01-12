В Москве мумия пожилой женщины пролежало два года в квартире

Мумия пожилой женщины пролежала более двух лет в квартире на востоке Москвы, сообщил РЕН ТВ информированный источник.

«Сотрудники полиции обнаружили в квартире одного из домов на Заводском проезде мумифицированный труп пожилой женщины», — сообщил он.

Отмечается, что в полицию обратился знакомый женщины, который рассказал, что пенсионерка не выходит на связь.

Эксперты в ходе осмотра не нашли признаков насильственной смерти, также было установлено, что тело пролежало в квартире более двух лет.

Тело женщины направили в морг.