В массовом ДТП в Благовещенске пострадали пять человек

В массовом ДТП в Благовещенске пострадали пять человек. Об этом сообщили в регионом ГИБДД.

Утром 12 января в Благовещенске столкнулись три автомобиля. Женщина на автомобиле Toyota Noah, при повороте налево вне перекрестка не уступила автомобилю Subaru Legasy, который от удара врезался в Toyota Vitz, водитель которого выезжал с прилегающей территории.

В результате пострадали пять человек, в том числе два ребенка 2012 и 2018 годов рождения.

Проводится проверка.