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В Краснодарском крае подросток застрелил опекуншу и угнал машину ее мужа

В Краснодарском крае подросток застрелил опекуншу и угнал автомобиль ее мужа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краевое СУ СК РФ.

Инцидент произошел в среду, 10 января, на станице Еремизино-Борисовская.

По версии следствия, женщина и ее 14-летний опекаемый поссорились на бытовой почве. Подросток взял ружье и дважды выстрелил в шею и тело потерпевшей. После этого он с ружьем скрылся на автомобиле мужа погибшей. Проехав примерно километр, подросток оставил авто и бросил оружие в лесу.

Мальчика задержали на открытой местности. Ему предъявили обвинение в убийстве 54-летней женщины. Отмечается, что во время допроса подросток признал вину. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу.