В Госдуму внесли проект о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях

Автором инициативы стал Владислав Даванков.

В Госдуму внесли проект о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях. Об этом пишет ТАСС.

Автором инициативы стал Владислав Даванков. Он предложил дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии примечанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях.

Отмечается, что в сентябре 2023 года правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект. В частности, отмечалось, что пояснительная записка к законопроекту «не содержит статистических данных и иных сведений, свидетельствующих о наличии системных проблем правоприменения и подтверждающих необходимость внесения предлагаемых изменений». В отзыве, который был дан в ноябре 2023 года, позиция кабмина не изменилась.