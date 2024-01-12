В Госдуме могут разрешить иностранцам с судимостью заключать контракты с ВС

Документ внесли в нижнюю палату Федерального собрания. Его подготовила Тульская областная дума.

В Госдуме предложили разрешить иностранцам с судимостью заключать контракты с ВС. Об этом сообщило РИА Новости .

Документ внесли в нижнюю палату Федерального собрания. Его подготовила Тульская областная дума.

В органе отметили, что с июня возможность заключить контракт с Вооруженными силами есть у судимых россиян, однако положение иностранных граждан не оговаривалось.