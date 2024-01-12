В Екатеринбурге выпала из окна 21-летняя девушка в нижнем белье и наушниках

В Екатеринбурге выпала из окна 21-летняя девушка в нижнем белье и наушниках. Об этом сообщило издание URA.ru .

Труп девушки обнаружили около многоэтажки на улице 40 лет ВЛКСМ.

«Ее отец мне сказал, что она выпала из окна в нижнем белье и наушниках. Это произошло 17 декабря [2023 года]", — поделилась изданию двоюродная сестра.

По информации «КП-Екатеринбург», девушка работала кассиром в ресторане «РыбаLove». Предварительно, она покончила с собой и оставила предсмертную записку.