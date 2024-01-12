В Адыгее три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
В Адыгее три человека погибли при столкновении двух легковушек. Об этом сообщило
Авария произошла в пятницу, 12 января, днем, на 35 километре трассы А-160 «Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск».
По предварительной информации, водитель Mercedes выехал на «встречку» и столкнулся с Nissan.
«В результате происшествия, на месте, от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три человека, четверо пострадавших бригадами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу», — сообщили в ведомстве.