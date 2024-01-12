Уральский СК проверит мать, которая вывела ребенка гулять без обуви

Уральский СК проверит мать, которая вывела ребенка гулять без обуви. Об этом сообщили в СК по Свердловской области.

Следователи начали проверку после сообщений о том, что мать вывела гулять ребенка на улицу без обуви в сильный мороз.

«Следователем СКР будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки», — сказано в сообщении.

Кроме того, будет устанавливаться информация о том, не подвергался ли ребенок какому-либо противоправному воздействию до инцидента. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее появились фото, как мальчик идет по улице без обуви и плачет.