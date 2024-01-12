Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич

Заслуженного артиста России не стало 31 декабря, однако о смерти его стало известно только сейчас.

Умер заслуженный артист России Сергей Гавлич. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

На странице актера уточняется, что он умер еще 31 декабря в станице Братковка Краснодарского края. Ему было 74 года.

Наиболее известен Гавлич по работам в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила», а также по фильму «Утомленные солнцем 2: Цитадель».