Украинский офицер заявил о безграмотности местных чиновников

Офицер Юрий Касьянов заявил, что безграмотность украинский чиновников не позволяет закупать качественные дроны для армии

Офицер Юрий Касьянов заявил, что безграмотность украинский чиновников не позволяет закупать качественные дроны для армии. Его цитирует ТАСС.

«Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, управляют люди, которые в этом не разбираются», — сказал он.

По словам Касьянова, чиновники-дилетанты массово заказывают аппараты у фирм, которые занимаются лишь сборкой зарубежных моделей. А местные производители остаются не у дел. Аналогичная ситуация и в сфере радиоэлектронной борьбы.

«Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает», — заключил офицер.