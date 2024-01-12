Ученые рассказали о росте заболеваемости раком в мире, особенно среди молодежи

За последние 20 лет уровень диагностирования онкологических заболеваний в США вырос на 12,8%. При этом был зафиксирован резкий рост числа онкопациентов в возрасте до 50 лет.

Ученые рассказали о росте заболеваемости раком в мире, особенно среди молодежи. б этом со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology, пишет газета Wall Street Journal.

По данным исследования, за последние 20 лет уровень диагностирования онкологических заболеваний в США вырос на 12,8%. При этом был зафиксирован резкий рост числа онкопациентов в возрасте до 50 лет. Чаще всего такие встречались в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы.

Отмечается, что врачи пока не разобрались, в чем дело. Специалисты допускают, что заболеваемость растет из-за изменения образа жизни — снижения физических нагрузок, некачественных продуктов и так далее.