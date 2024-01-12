У жительницы Скопинского района мошенники похитили деньги с помощью программы удаленного доступа

Она хотела продать шубу, но нарвалась на жуликов.

В Скопинском районе у 26-летней местной жительницы похитили деньги. Она написала заявление в полицию, сообщила пресс-служба УМВД.

Девушка разместила в интернете объявление о продаже шубы. Затем ей написал покупатель, сообщив, что намерен приобрести товар.

«Для удобства оплаты неизвестный предложил ей перейти по ссылке и скачать специальное приложение. Ссылку злоумышленник прислал девушке в интернет-мессенджере. Заявительница последовала совету и вскоре обнаружила, что ее банковский счет не только не пополнился — с него были списаны 20 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что неизвестный прислал девушке программу удаленного доступа, с помощью которой смог войти в мобильный банк и похитить деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Сотрудники разыскивают преступника.