Times: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации

Соответствующие услуги предлагают многочисленные Telegram-каналы.

Гражданам Украины приходится платить от трех с половиной до пяти тысяч долларов, чтобы бежать из страны и уклониться от мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Отмечается, что при этом они платят деньги за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников.

Как заявляет Times, соответствующие услуги предлагают многочисленные Telegram-каналы. За поддельные документы, например, контрабандисты просят от 700 до 1,3 тысячи долларов. При этом сообщения сопровождаются «промо-роликами», на которых сотрудники украинских военкоматов обходят кафе и спортзалы.

Погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну.

«Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры закон направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек», — заключило издание.