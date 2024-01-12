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Макгрегор: США пытаются спровоцировать конфликт России и Финляндии
Если Финляндия позволила разместить на своей территории американские войска, то может позволить поставить и ракеты.

Власти США пытаются спровоцировать военный конфликт между Финляндией и Россией, размещая войска на финской территории. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, пишет РЕН.ТВ.

Он считает, что если Финляндия позволила разместить на своей территории американские войска, то может позволить поставить и ракеты.