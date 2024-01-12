США и Великобритания нанесли удары по целям движения «Ансар Алла» в Йемене
Байден назвал их ответом на угрозу свободе судоходства.
США и Великобритания нанесли удары по целям движения «Ансар Алла» в Йемене. Байден назвал их ответом на угрозу свободе судоходства. Об этом пишет РИА Новости.
По данным западных СМИ, были задействованы истребители и крылатые ракеты «Томагавк».
В ответ хуситы наносят удары по американским и британским военным базам и объектам.
«Бушует война в Красном море», — заявил один из руководителей движения «Ансар Алла».