США и Великобритания нанесли удары по целям движения «Ансар Алла» в Йемене

Байден назвал их ответом на угрозу свободе судоходства.

США и Великобритания нанесли удары по целям движения «Ансар Алла» в Йемене. Байден назвал их ответом на угрозу свободе судоходства. Об этом пишет РИА Новости.

По данным западных СМИ, были задействованы истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

В ответ хуситы наносят удары по американским и британским военным базам и объектам.

«Бушует война в Красном море», — заявил один из руководителей движения «Ансар Алла».