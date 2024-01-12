Шестилетнего мальчика госпитализировали с горнолыжного курорта Челябинской области

В Челябинской области с горнолыжного курорта госпитализировали шестилетнего мальчика. Об этом сообщил « Интерфакс ».

Ребенок получил тяжелую травму на курорте в Миасском городском округе. В правоохранительных органах пояснили, что «шарф мальчика при сходе с подъемника замотало на барабан, и его придушило». Ребенка госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

В местной больнице журналистам уточнили, что мальчика доставили с курорта «Солнечная долина».

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).