С начала 2024 года 36 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю
Общая сумма наложенных штрафов составила 80 700 рублей.
С начала 2024 года 36 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщили в мэрии.
Общая сумма наложенных штрафов составила 80 700 рублей.
В администрации Рязани напомнили, что:
- организация торговли и оказания услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 10000 до 15000 рублей; на юридических лиц — от 30000 до 50000 рублей;
- торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3 000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 15000 рублей; на юридических лиц — от 30000 до 50000 рублей.