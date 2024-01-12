Рязанка украла деньги из дома односельчанина

Возбуждено уголовное дело.

Рязанка украла деньги из дома односельчанина. Об этом сообщает ИД «Пресса».В полицию Ряжска обратился 63-летний мужчина и заявил о пропаже денег. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастна 37-летняя жительница села Новоеголдаево.

Во вторник, 9 января, подозреваемая пришла к потерпевшему и попросила денег в долг. Мужчина отказался. Они вышли на улицу, где бурно выясняли отношения. Потом мужчина ненадолго ушел к соседу. Дверь в дом осталась открытой.

По версии следствия, рязанка в это время зашла в дом, нашла в куртке 21 500 рублей и ушла.

Возбуждено уголовное дело.