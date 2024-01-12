Рязанцу, забившему до смерти мать, вынесли приговор
Мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима.
Жителя Рыбновского района осудили за то, что он забил до смерти собственную мать. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Трагедия произошла 24 сентября 2023 года.
Следствие и суд установили, что пьяный подсудимый во время ссоры жестоко избил мать. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
Специалисты выяснили, что родственники неоднократно ссорились. В ходе конфликтов мужчина поднимал на мать руку.
Осужденного приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.