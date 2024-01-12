Рязанцу, забившему до смерти мать, вынесли приговор

Мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима.

Жителя Рыбновского района осудили за то, что он забил до смерти собственную мать. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Трагедия произошла 24 сентября 2023 года.

Следствие и суд установили, что пьяный подсудимый во время ссоры жестоко избил мать. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.

Специалисты выяснили, что родственники неоднократно ссорились. В ходе конфликтов мужчина поднимал на мать руку.

Осужденного приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.