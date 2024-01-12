Полицейские задержали 22-летнего рязанца за кражу телефона из клуба

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

Полицейские задержали 22-летнего рязанца за кражу телефона из клуба. Об этом сообщили в региональном УМВД.

О пропаже телефона сообщила 20-летняя рязанка. Выяснилось, что в ночь происшествия потерпевшая была клубе на улице Введенской, где познакомилась с молодым человеком. В ходе общения у парня и девушки возникла взаимная симпатия, в какой-то момент они даже решили связать себя узами брака. Однако в разгар вечеринки между ними случилась размолвка. Через некоторое время заявительница ненадолго отвлеклась, а затем обнаружила, что парень куда-то ушел. Вместе с ним пропал ее мобильный телефон, лежавший на столике.

Оперативники выехали на место происшествия, опросили персонал заведения и возможных свидетелей произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение гражданина, причастного к краже телефона. Вором оказался 22-летний неработающий житель Рязани.

Молодой человек сознался в содеянном, похищенный гаджет был изъят.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.