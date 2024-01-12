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Писателя Бориса Акунина* внесли в список иностранных агентов
Информация появилась на сайте Министерства юстиции России.

Писателя Бориса Акунина (входит в реестр террористов и экстремистов) внесли в список иностранных агентов. Информация появилась на сайте Министерства юстиции России.

Помимо литератора, в реестр вошли:

  • интернет-издание «Холод» **;
  • блогер Андрей Куршин**;
  • журналист Александр Минкин**;
  • экс-муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов**.

*входит в реестр террористов и экстремистов

**внесены в реестр иноагентов