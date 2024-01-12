Писателя Бориса Акунина* внесли в список иностранных агентов
Информация появилась на сайте Министерства юстиции России.
Писателя Бориса Акунина (входит в реестр террористов и экстремистов) внесли в список иностранных агентов. Информация появилась на сайте Министерства юстиции России.
Помимо литератора, в реестр вошли:
- интернет-издание «Холод» **;
- блогер Андрей Куршин**;
- журналист Александр Минкин**;
- экс-муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов**.
*входит в реестр террористов и экстремистов
**внесены в реестр иноагентов