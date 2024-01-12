На трассе в Касимовском районе произошла массовая авария

За медицинской помощью обращались три человека.

В среду, 10 января, на 196 км автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов».

По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ 2121», «Хендай Элантра» и «Лада Калина».

За медицинской помощью обращались водители двух машин и пассажирка «Хендай».

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства уточняются.