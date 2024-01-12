МХК «Рязань ВДВ» сыграет с МХК «Тверичи-СШОР» 13 и 14 января

Билеты на игры 13 и 14 января можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» или на сайте.

В эти выходные, 13 и 14 января, МХК «Рязань-ВДВ» на своем льду примет гостей из Твери — команду МХК «Тверичи-СШОР». Встречи начнутся в 17:00 во Дворце спорта «Олимпийский».

Этими играми «десантники» откроют серию из шести домашних матчей, в рамках которой сыграют с командами «Тверичи-СШОР», «Сокол» и «Дизелист». В последних матчах перед Новым годом рязанский коллектив дважды обыграл МХК «Липецк». Команда же из Твери ранее уступила все тому же «Липецку».

На данный момент МХК «Рязань-ВДВ» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 36 очками в активе. Тверской коллектив располагается на 12-й строчке. «Десантникам» необходимо победить в обоих матчах с «Тверичами», поскольку они продолжают борьбу за третье место в таблице, отставая от идущей строчкой выше команды «ЭкоНива-Бобров» на 4 очка.