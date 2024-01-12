МЧС напомнило рязанцам о правилах безопасности на льду

Специалисты рассказали, какого цвета должен быть прочный лед.

Управление МЧС по Рязанской области попросили рыбаков соблюдать правила безопасности на льду.

Спасатели напомнили о том, что:

запрещено выходить на тонкий лед;

нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

при переходе через реку необходимо пользоваться ледовыми переправами;

при вынужденном переходе водоема нужно придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, если они есть;

при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 метров).

Отмечается, что безопасная толщина льда — более семи сантиметров. Такой лед имеет голубой цвет. Тонкий лед обычно выглядит белым. Самым небезопасным считается лед с оттенками серого, матово-белого или желтоватого цветов. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания.