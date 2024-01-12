Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на сватовско-кременской участок

Увеличилось количество мобильных украинских групп с «кочующими» огневыми средствами.

Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе Макеевки (село в ЛНР — ред.), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов» — сообщил он, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что на данном этапе рост сил незначительный, также увеличилось количество мобильных украинских групп с «кочующими» огневыми средствами.